Fars: заявление Трампа об уступках Ирана не соответствует действительности

Тегеран не соглашался открыть Ормузский пролив для судоходства, сообщило иранское агентство Fars. Морской коридор останется под контролем Ирана, несмотря на заявление президента США Дональда Трампа, утверждает агентство.

Иран намерен выдавать разрешения на проход через пролив, определять маршрут, время, порядок движения по морскому коридору, хотя и «согласился разрешить вернуть количество проходящих судов к довоенному уровню», пишет Fars. «Заявление Трампа по этому поводу является неполным и не соответствующим действительности»,— пишет агентство, связанное с Корпусом стражей исламской революции.

Дональд Трамп незадолго до этого сообщил, что проект соглашения с Ираном был почти согласован и сейчас ожидает финального утверждения. Готовящаяся сделка, по его словам, предусматривает открытие Ормузского пролива.

Речь идет о проекте меморандума о взаимопонимании, которое будет занимать всего одну страницу, сообщало Axios. Посредники двух стран рассчитывают, что документ будет подписан уже в это воскресенье, после чего стороны перейдут к подготовке более детального мирного соглашения.