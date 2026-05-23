Названо время начала чемпионского парада «Локомотива» в Ярославле

Чемпионский парад, посвященный второй победе ХК «Локомотив» в Кубке Гагарина, начнется 24 мая в 16:15 у «Арены-2000». Об этом сообщили в ярославском клубе.

Фото: ХК «Локомотив»

«Чемпионский автобус начнет движение в 16:15 и прибудет на Советскую площадь около 17:00. У болельщиков будет возможность увидеть чемпионов с Кубком Гагарина на всем протяжении маршрута»,— рассказали в клубе.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что большая фан-зона на Советской площади откроется в 15:00. Там подготовлена праздничная программа.

21 мая 2026 года ярославский ХК «Локомотив» стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. Команда обыграла в финале казанский «Ак Барс». Железнодорожники признались, что второй год подряд тяжелей забирать победу, а наставник «Локомотива» Боб Хартли поблагодарил игроков и объявил о завершении карьеры. Как «Локомотив» завоевал Кубок и кого благодарил за победу — в материале «Чемпионский дубль».

Алла Чижова