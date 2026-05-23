Число погибших при ударе по колледжу в ЛНР выросло до 16

Число погибших при атаке беспилотников ВСУ на колледж в Старобельске в ЛНР увеличилось до 16. Еще пять человек могут оставаться под завалами, рассказали в МЧС РФ. Ранее сообщалось о 12 погибших.

ВСУ ударили по колледжу педуниверситета беспилотниками в ночь на 22 мая. В момент удара в общежитии находились 86 учащихся и один сотрудник. Три здания колледжа полностью разрушены. Возбуждено уголовное дело о теракте. В Старобельском муниципальном округе ввели режим ЧС.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что ведомство организует для иностранных корреспондентов, аккредитованных в Москве, посещение места удара.