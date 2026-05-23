МИД России предложил иностранным СМИ посетить место удара ВСУ в Старобельске

МИД России организует для иностранных корреспондентов посещение места удара Вооруженных сил Украины по колледжу в Старобельске в ЛНР. Об этом сообщила представитель дипломатического ведомства Мария Захарова в Telegram-канале.

Инициатива связана с заявлением постпреда Латвии в ООН Саниты Павлюты-Десландес на заседании Совбеза ООН о том, что атаки на колледж не было, пояснила госпожа Захарова. Представитель МИД подчеркнула, что предложение актуально для корреспондентов, аккредитованных в Москве.

ВСУ ударили по колледжу педуниверситета беспилотниками в ночь на 22 мая. В момент удара в общежитии находились 86 учащихся и один сотрудник. Погибли 10 человек, 38 пострадали, местонахождение еще 11 неизвестно. Разрушены три здания колледжа. Возбуждено уголовное дело о теракте. В Старобельском муниципальном округе ввели режим ЧС.