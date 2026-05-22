В ЛНР ввели режим ЧС из-за удара ВСУ по Старобельску

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник подписал указ о введении на территории региона режима чрезвычайной ситуации. Это нужно для устранения последствий удара ВСУ по колледжу и студенческим общежитиям в Старобельске.

Зоной ЧС определена вся территория Старобельского муниципального округа. Региональным МВД и МЧС предписали усилить охрану правопорядка, Минстрою и ЖКХ — выделить дополнительные силы и средства, Минтоплива — обеспечить технику горюче-смазочными материалами.

Старобельской администрации поручено создать пункты временного размещения для пострадавших, обеспечить их жизнедеятельность, провести информирование населения, оценку нанесенного ущерба.

Ночью 22 мая ВСУ ударила беспилотниками по зданию Старобельского профессионального колледжа (филиала Луганского педуниверситета). Дроны попали в три здания — колледж и общежития. Погибли шесть человек, 39 пострадали, 15 находятся под завалами. Завалы до сих пор разбирают сотрудники МЧС.