Под завалами на месте удара по Старобельску остаются девять человек

Число погибших при ударе Вооруженных сил Украины по Старобельску выросло до 12. Еще 36 человек пострадали. Девять остаются под завалами. Об этом сообщило МЧС России. Ранее было известно об 11 погибших и 41 пострадавшем.

Спасатели продолжают работу на месте удара. К операции привлечены горноспасатели. С семьями пострадавших работают психологи, сказали ТАСС в МЧС.

ВСУ ударили по колледжу педуниверситета беспилотниками в ночь на 22 мая. В момент удара в общежитии находились 86 учащихся и один сотрудник. Разрушены три здания колледжа. Возбуждено уголовное дело о теракте. В Старобельском муниципальном округе ввели режим ЧС.