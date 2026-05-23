Число погибших при ударе ВСУ по Старобельску возросло до 11

При ударе Вооруженных сил Украины по колледжу в Старобельске в ЛНР погибли 11 человек. Еще 41 человек пострадал, местонахождение 10 студентов неизвестно. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник. Ранее было известно о 10 погибших и 38 пострадавших.

Среди погибших — восемь девушек и три парня, уточнил господин Пасечник. Имена погибших и пострадавших опубликованы в Telegram-канале главы ЛНР. Списки будут обновляться, добавил он.

ВСУ ударили по колледжу педуниверситета беспилотниками в ночь на 22 мая. В момент удара в общежитии находились 86 учащихся и один сотрудник. Разрушены три здания колледжа. Возбуждено уголовное дело о теракте. В Старобельском муниципальном округе ввели режим ЧС.