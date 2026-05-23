Захарова: журналисты BBC отказались посещать Старобельск

Корреспонденты BBC отказались посещать место удара Вооруженных сил Украины по Старобельску. Редакция CNN «в отпуске», сообщила представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.

МИД России предложил иностранным журналистам посетить Старобельск после того, как постпред Латвии в ООН Санита Павлюта-Десландес усомнилась в реальности атаки.

ВСУ ударили по колледжу педуниверситета беспилотниками в ночь на 22 мая. В момент удара в общежитии находились 86 учащихся и один сотрудник. Погибли 12 человек, еще девять остаются под завалами. Разрушены три здания колледжа. Возбуждено уголовное дело о теракте. В Старобельском муниципальном округе ввели режим ЧС.