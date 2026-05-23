Число погибших при ударе ВСУ по Старобельску возросло до 10

При ударе Вооруженных сил Украины по колледжу в Старобельске в ЛНР погибли 10 человек, еще 38 пострадали. Местонахождение 11 студентов неизвестно. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник. Ранее сообщалось о шести жертвах и 39 раненых.

Спасательные работы продолжаются. «В пункте временного размещения продолжают работать психологи и медики, родителям оказывается необходимая поддержка»,— написал господин Пасечник в Telegram-канале.

МЧС России увеличило группировку, участвующую в аварийно-спасательных работах, сообщили ТАСС в ведомстве. Привлечены дополнительные силы горноспасательных подразделений.

ВСУ ударили по колледжу педуниверситета беспилотниками в ночь на 22 мая. В момент удара в общежитии находились 86 учащихся и один сотрудник. Разрушены три здания колледжа. Возбуждено уголовное дело о теракте. В Старобельском муниципальном округе ввели режим ЧС.