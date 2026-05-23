Главные новости к утру 23 мая
Россия провела срочное заседание Совета Безопасности ООН, поводом для которого стала атака, совершенная ночью 22 мая на Старобельск. Василий Небензя заявил, что страны, которые поставляют оружие Украине, ответственны за произошедшее.
В Белом доме обсудили возобновление боевых действий против Ирана, сообщило Axios. По данным CBS News, высокопоставленные военные чиновники начали активно готовиться к возможному решению о начале ударов по территории страны.
Минфин сообщил о планах продать до 23,76% акций «Аэрофлота» на бирже. Росимущество объявило отбор юридического лица для организации продажи.
Дональд Трамп продлил санкции против руководства Белоруссии. Речь идет об указе 43-го президента США Джорджа Буша — младшего.
Американская компания SpaceX провела тестовый запуск самой большой космической ракеты в мире.
В Калифорнии эвакуируют 44 тыс. человек из-за угрозы утечки химикатов на заводе.