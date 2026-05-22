Минфин сообщил о планах продать до 23,76% акций «Аэрофлота» на бирже

До 23,76% акций «Аэрофлота» (MOEX: AFLT), принадлежащих государству, будут выставлены на фондовом рынке, подтвердили РБК в Минфине. Государство планирует сохранить контрольный пакет, отметили в ведомстве.

В министерстве добавили, что доля ПАО будет приватизирована по федеральному проекту под названием «Развитие финансового рынка». Его цель — расширить практику привлечения капитала за счет первичных и вторичных размещений акций компаний с госучастием.

Сейчас Росимущество ищет юридическое лицо, которое бы смогло организовать продажу ценных бумаг. От претендентов требуют опыта размещения акций (IPO/SPO) на фондовом рынке, сообщали сегодня в ведомстве.