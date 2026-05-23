SpaceX со второй попытки запустила самую большую ракету в мире

Американская компания SpaceX провела тестовый запуск сверхтяжелой ракетной системы Starship, создаваемой для марсианских и лунных миссий. Старт состоялся в пятницу в 17:30 по техасскому времени (суббота, 01:30 мск) с космодрома Бока-Чика. Трансляцию пуска вела SpaceX.

«Двенадцатый испытательный полет Starship ознаменует дебют нового поколения космического корабля Starship и носителя Super Heavy, оснащенных усовершенствованными двигателями Raptor»,— сообщили в компании.

Модификация Starship V3 — крупнейшая и самая мощная ракета в истории человечества. Ее высота превышает 120 м. Носитель Super Heavy в два раза превосходит по мощности тяги лунную систему SLS от NASA.

SpaceX планировала запустить Starship V3 еще в четверг, однако из-за технической проблемы, возникшей в последний момент, пуск пришлось отложить на сутки.

План полета был рассчитан на 65 минут. После разделения ступеней тяжелый ускоритель совершил посадку в Мексиканском заливе, а сам корабль Starship, сделав неполный виток вокруг Земли, приводнился в Индийском океане к северо-западу от Австралии, сообщили в компании.

Из 11 предыдущих испытаний системы шесть были признаны успешными. Как отмечает The Wall Street Journal, глава SpaceX Илон Маск рассчитывает сертифицировать Starship для пилотируемых полетов уже до конца текущего года.