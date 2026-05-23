Россия провела срочное заседание Совета Безопасности ООН, поводом для которого стала атака, совершенная ночью 22 мая на Старобельск. Постоянный представитель России Василий Небензя заявил, что страны, которые поставляют оружие Украине, ответственны за произошедшее.

Постпред сказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) для ударов по мирному населению используют крылатые ракеты и дальнобойную реактивную артиллерию западных государств. «Ряд стран, сидящих за этим столом, являются основными поставщиками оружия режиму Зеленского... Вы должны знать, что таким образом оправдываете и соучаствуете в актах терроризма, подобных совершенному в ночь на сегодня. И ответственность за эти решения и преступления будет неминуема»,— заявил господин Небензя.

Постпред добавил, что если бы Россия не начала СВО, то «подобные Старобельску трагедии происходили бы каждый день». Он призвал международные структуры, национальные правительства и мировую общественность дать честную оценку произошедшему. «Молчание будет равносильно пособничеству кровавым деяниям киевских террористов»,— сказал господин Небензя.

Вчера утром ВСУ атаковали беспилотниками общежитие Старобельского профессионального колледжа. Шесть подростков погибли, 39 пострадали, а еще 15 числятся пропавшими без вести. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

