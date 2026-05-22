Росимущество объявило отбор для продажи 23,76% акций «Аэрофлота»

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) объявило отбор юридического лица для организации продажи 23,76% акций ПАО «Аэрофлот» (MOEX: AFLT).

Пакет акций принадлежит государству и подлежит приватизации. Отбор проводится для заключения агентского договора: победитель должен будет организовать от имени государства продажу ценных бумаг на фондовом рынке, сообщили в Росимуществе.

Ключевое требование к претенденту — наличие опыта размещения акций (IPO/SPO) на фондовом рынке. Прием заявок от потенциальных организаторов стартовал 22 мая и продлится до 8 июня 2026 года.

К участию в отборе допускаются компании, включенные в специальный перечень распоряжения правительства от 25.10.2010 № 1874р. Эти юридические лица уполномочены выступать продавцами приватизируемого государственного или муниципального имущества.