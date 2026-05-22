СКФУ предложил Вьетнаму совместные проекты на форуме в Ханое

Делегация Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) приняла участие в III Форуме ректоров вузов России и Вьетнама в Ханое, где ректор Татьяна Шебзухова представила практико-ориентированную модель подготовки инженеров и предложила вьетнамским коллегам программы двойных дипломов, совместные исследования и стажировки в инжиниринговых центрах, сообщает пресс-служба университета.

Мероприятие собрало руководителей десятков ведущих высших учебных заведений двух стран. В церемонии открытия участвовал заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, который отметил, что академическая среда формирует базу для долгосрочного партнерства и укрепляет взаимное доверие.

На пленарной сессии «Инженерное образование России и Вьетнама: совместные ответы на вызовы технологического суверенитета и устойчивого развития» с докладом выступила ректор Северо-Кавказского федерального университета, профессор Татьяна Шебзухова. Она подробно остановилась на модели подготовки инженерных кадров, выстроенной в тесной кооперации с индустриальными партнерами.

«Главный элемент нашей модели – подготовка специалистов под конкретный запрос работодателя через механизм базовых кафедр на предприятиях», – подчеркнула Татьяна Шебзухова. В настоящее время в СКФУ действует 46 таких кафедр, охватывающих все направления. Некоторые из них, например, с компаниями «Стилсофт», «Сигнал» и «Электроавтоматика», развернуты непосредственно на территории индустриальных партнеров.

Ключевая особенность концепции – бесшовная траектория от школы до реального сектора экономики. За последние годы численность школьников, обучающихся в инженерных и профильных классах университета, увеличилась более чем в пять раз и сейчас составляет 711 человек. Самый популярный профиль – инженерный, который в текущем учебном году охватывает 269 учащихся.

По словам ректора, в рамках задач, поставленных президентом Владимиром Путиным, СКФУ целенаправленно наращивает лидерский потенциал в подготовке кадров для машиностроения, радиоэлектроники, химии и создания новых материалов.

Вьетнамским партнерам университет предложил несколько направлений взаимодействия: программы двойных дипломов по инженерным специальностям, совместные научные изыскания, а также возможность стажировок для студентов и аспирантов в собственных инжиниринговых центрах, в частности в Студенческом конструкторском бюро.

Накануне форума делегация СКФУ встретилась с руководством Вьетнамского государственного технического университета имени Ле Куй Дона, обсудив перспективы партнерства в области IT-технологий и компьютерной безопасности.

Станислав Маслаков