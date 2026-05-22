Новое направление в Турцию открыли из аэропорта Сочи

Авиакомпания «ИрАэро» начала выполнять прямые рейсы между Сочи и турецким городом Газипаша. Первый самолет по новому международному маршруту отправился 22 мая. Новое направление вошло в маршрутную сеть аэропорта Сочи и стало частью расширения зарубежной программы полетов в весенне-летнем сезоне. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани главного курорта Краснодарского края.

Полеты по маршруту Сочи — Газипаша запланировали два раза в неделю. Рейсы будут выполнять по вторникам и пятницам. Для перевозок задействовали самолеты SSJ-100, рассчитанные на 100 пассажиров. В аэропорту отметили, что запуск нового направления позволит расширить возможности для туристических и деловых поездок между Краснодарским краем и Турцией.

Газипаша считается одним из курортных городов турецкого побережья, который ориентирован преимущественно на спокойный отдых. Туристов привлекают природные ландшафты, уединенные пляжи и экскурсионные маршруты. Среди популярных мест называют банановые плантации, природные скальные бассейны Кору и античные руины. Курорт также выбирают путешественники, которые предпочитают менее загруженные туристические направления.

В аэропорту Сочи сообщили, что международная маршрутная сеть продолжает расширяться на фоне высокого спроса на зарубежные перелеты. По итогам 2025 года воздушная гавань обслужила 12,5 млн пассажиров. Из них более 1,8 млн человек воспользовались международными рейсами. Наиболее востребованными зарубежными направлениями стали Стамбул и Анталья в Турции, а также Ереван, Дубай и Шарм-эль-Шейх.

В текущем весенне-летнем расписании аэропорт Сочи обслуживает рейсы по 83 направлениям. Из них 30 являются международными. В воздушной гавани отмечают, что расширение зарубежной программы связано с устойчивым спросом на международные перелеты и развитием туристических маршрутов из южных регионов России.

Мария Удовик