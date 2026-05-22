Путин назвал терактом удар ВСУ по общежитию в Старобельске

Президент России Владимир Путин назвал терактом удар Вооруженных сил Украины по общежитию в Старобельске в ЛНР. Он поручил Минобороны подготовить варианты ответа на атаку.

Глава государства исключил, что удар мог быть нанесен под воздействием российских средств ПВО или радиоэлектронной борьбы. «Никто не может сказать, что пытались поразить какой-то объект, а БПЛА были сбиты нашими же средствами и случайно якобы попали в это здание»,— сказал господин Путин на встрече с выпускниками программы «Время героев».

«Удар не был случайным»,— подчеркнул президент. По его словам, атака была совершена в три волны — ВСУ ударили 16 беспилотниками по одному и тому же месту.

ВСУ ударили по общежитию Старобельского профессионального колледжа педуниверситета беспилотниками утром 22 мая. В момент удара в здании находились 86 учащихся и один сотрудник. Погибли шесть человек, 39 пострадали, 15 числятся пропавшими без вести. Возбуждено уголовное дело о теракте.