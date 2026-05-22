EXEED TXL: следующий шаг после масс-маркета

Большинство покупателей приходят к EXEED, когда за плечами уже есть опыт владения кроссовером. Такой формат автомобиля понятен и удобен: высокая посадка, вместительный багажник, достойный клиренс, уверенность на плохой дороге, возможность спокойно ездить по городу, по трассе и за город в разную погоду. Если все это устраивает, менять формат автомобиля не хочется.

Однако со временем меняются ожидания. Еще вчера было достаточно, чтобы машина просто выполняла свою задачу, не доставляла лишних хлопот и обладала необходимым набором опций. Но постепенно становятся заметны мелкие раздражители: на трассе хотелось бы меньше шума, в салоне — более приятных материалов, в кресле — лучшей посадки, в оснащении — не просто длинного списка функций, а ощущения, что о водителе и пассажирах действительно подумали.

Именно в этот момент внимание привлекает EXEED TXL в качестве следующего шага для человека, который не хочет уходить от привычного бензинового кроссовера, но при этом желает, чтобы машина ощущалась взрослее, тише и собраннее.

Тот же формат, но другой уровень

EXEED TXL — среднеразмерный кроссовер. Это не огромный автомобиль, с которым сложно во дворах и на парковках, но и не компактный кроссовер, где постоянно не хватает свободного пространства. Длина кузова составляет 4780 мм, ширина — 1890 мм, высота — 1730 мм, колесная база — 2800 мм. Такие габариты создают ощущение крупного автомобиля, но не делают его чрезмерным для обычной городской эксплуатации.

Багажник объемом 470 литров позволяет вместить все необходимое, а дорожный просвет 189–190 мм (в зависимости от версии) помогает спокойнее проезжать неровные подъезды к парковке, снежную колею или грунтовые участки. Тем более что полный привод у TXL доступен во всех комплектациях. Для многих покупателей важна и еще одна деталь: установка тягово-сцепного устройства предусмотрена заводом-изготовителем.

Салон, над которым подумали

Главное впечатление при переходе на автомобиль классом выше зачастую формируется не внешними факторами, а внутренними. В кроссовере массового сегмента на первый взгляд интерьер может быть аккуратным и функциональным, но при ежедневной эксплуатации начинаешь замечать, на чем производитель был вынужден экономить: материалы попроще, посадка менее удобная, много паразитных шумов, а часть решений будто и вовсе сделана только для галочки.

В TXL — иначе. Акцент сделан не на отдельных эффектных элементах, а на общем впечатлении от продуманности салона. Кресло, посадка, отделка, форма передней панели, экраны, управление климатом, материалы — все это вызывает ощущение, что салон проектировали с пониманием повседневной эксплуатации. В зависимости от комплектации доступны обивка сидений экокожей или кожей Nappa, электрорегулировки передних сидений, вентиляция первого ряда, подогревы, память настроек, а в старших версиях — дополнительные функции вроде массажа и поддержки для ног у пассажирского кресла.

Владелец начинает ценить TXL не за одну отдельную опцию, а за сумму мелочей, из которых состоит общее ощущение от автомобиля. Сел за руль — удобно. Ранним утром не приходится долго ждать прогрева салона и стекол. В пробке кресло не заставляет искать новое положение. Взял пассажиров — им не приходится мириться с ощущением «все лучшее спереди».

На что сложно не обратить внимание — тишина. В TXL меньше раздражают шум шин, ветер, мелкие звуки в салоне. Этому способствуют акустические передние стекла, качественные материалы салона, крепкая сборка и общая настройка автомобиля на спокойную ежедневную эксплуатацию.

Функциональность на каждый день

Уровень оснащения определяется не красивыми наименованиями в прайс-листе, а тем, что действительно работает и используется ежедневно. И в TXL множество именно таких решений.

Круговой обзор 540 градусов полезен на тесной парковке, во дворе и при маневрах рядом с бордюрами. Передние и задние датчики парковки помогают точнее чувствовать габариты. Система мониторинга слепых зон, предупреждение при открытии дверей, адаптивный круиз-контроль, система помощи при движении в пробках, система предупреждения о фронтальном столкновении и другие ассистенты работают ежедневно для снижения нагрузки на водителя.

Есть и более привычные, но не менее важные вещи: обогрев передних и задних сидений, рулевого колеса, лобового и заднего стекла, форсунок стеклоомывателя, дефлекторы для второго ряда, электропривод двери багажника, беспроводная зарядка для смартфона, навигация, большой центральный экран. В старших версиях добавляются проекционный дисплей, аудиосистема премиум-класса с 23 динамиками, система активного шумоподавления и сервисы телематики.

Понятная техническая часть

С технической точки зрения EXEED TXL представлен в двух версиях. Первая — с турбированным двигателем 1.6 литра мощностью 194 л.с. и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Вторая — с турбированным двигателем объемом 2.0 литра мощностью 197 л.с. и 8-ступенчатым классическим «автоматом». В обоих случаях автомобиль оснащается полным приводом.

Разница между этими версиями не столько в мощности, сколько в характере. Вариант с двигателем 1.6 выглядит рациональным выбором для тех, кому нужен кроссовер на каждый день для активных поездок. Версия с мотором 2.0 и автоматической коробкой передач подойдет тем, кто хочет большего запаса тяги и более плавного характера движения с классической трансмиссией.

Расход топлива в смешанном цикле составляет 9,0–9,2 л на 100 км, в зависимости от версии. Для среднеразмерного кроссовера с полным приводом это выглядит разумным показателем. С топливным баком объемом 55 литров TXL готов не только к коротким городским маршрутам, но и к дальним поездкам, где важен хороший запас хода.

EXEED TXL не стоит воспринимать как резкий переход в совершенно другой автомобильный мир. Точнее будет назвать это более взрослым и взвешенным выбором. Владелец остается с привычным форматом кроссовера, но получает иной уровень внимания к деталям.

Это автомобиль для тех, кто стал требовательнее к тишине, посадке, отделке, оснащению, пространству, поведению на дороге и ощущениям после поездки. TXL не требует привыкать к новому формату. Но он демонстрирует, каким может быть логичный следующий шаг после обычного кроссовера из массового сегмента.

