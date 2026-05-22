Правительство РФ утвердило меры по развитию туризма и АПК в СКФО

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал перечень поручений по итогам совещания в Минеральных Водах, направленных на усиление инвестиционной привлекательности туристических объектов, поддержку сельского хозяйства и ликвидацию последствий стихийных бедствий в Северо-Кавказском федеральном округе. Документ опубликован на сайте правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Глава российского правительства утвердил комплекс мер, призванных активизировать социально-экономическое развитие субъектов СКФО. Документ стал итогом заседания правительственной комиссии, прошедшего 30 апреля текущего года в Минеральных Водах. Сформулированные задачи затрагивают сразу несколько ключевых для региона направлений.

Одним из приоритетов обозначено дальнейшее продвижение всесезонного горнолыжного комплекса «Мамисон». Кабинет министров намерен найти стратегического партнера для второго этапа строительства этой туристической точки. Кроме того, в планах — разработка поэтапного плана благоустройства маршрута «Национальная кавказская тропа» с последующим определением источников его финансирования.

Внимание уделено и состоянию здравниц региона. Профильным ведомствам предстоит провести ревизию имущества санаториев Кавказских Минеральных Вод, оценить эффективность их использования, а затем сформировать список объектов, где необходим капитальный или текущий ремонт. На основе этого анализа будет подготовлен график модернизации лечебно-оздоровительных учреждений.

В аграрном секторе поставлена задача по выявлению перспективных площадок для возведения тепличных хозяйств, специализирующихся на выращивании цветочных культур. Это должно дать импульс развитию местного агробизнеса.

Отдельный блок поручений касается борьбы с последствиями стихийных бедствий, которые обрушились на Северный Кавказ в виде ливневых дождей. Так, профильным министерствам совместно с властями Дагестана предписано рассмотреть возможность включения мероприятий по переселению граждан из оползнеопасных районов республики в государственную программу обеспечения жильем.

Для детей из семей, пострадавших от наводнений, будет организован летний оздоровительный отдых. Одновременно прорабатывается вопрос восстановления учебного процесса в поврежденных стихией школах — не исключается строительство быстровозводимых зданий взамен утраченных.

На территории Ставропольского края и Карачаево-Черкесии зафиксирована проблема обмеления Эшкаконского водохранилища. Властям поручено подготовить конкретные предложения по очистке искусственного водоема и увеличению его полезного объема, чтобы предотвратить дефицит водных ресурсов в регионе.

Станислав Маслаков