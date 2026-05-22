В Ярославле подрядчик вернет в бюджет полученные за переплавку снега 9,9 млн

Вступило в силу решение арбитражного суда Ярославской области о признании ничтожным контракта, заключенного МБУ «Горзеленхозстрой» с ООО «Яр-Васанж» на утилизацию снега зимой, и взыскании с подрядчика 9,9 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото: Артем Молчанов, Телеграм

«Ъ-Ярославль» сообщал, что с иском в суд еще в августе 2024 года обратилось надзорное ведомство. В ходе проверки прокуратура выяснила, что цена контракта была завышена благодаря сфальсифицированным коммерческим предложениям.

В условия контракта включили услуги по сливу талой воды в канализацию, которые фактически не оказывались. Кроме того, подрядчик не имел лицензии на обезвреживание и размещение отходов.

Суд иск прокуратуры удовлетворил, однако с решением не согласилась подрядная организация и обжаловала его. Компания ссылалась на отсутствие в законе требований о наличии лицензии и полагала, что суд неверно применил нормы права.

«Второй арбитражный апелляционный суд, заслушав доводы сторон, согласился с позицией прокуратуры области о невозможности участия ООО "Яр-Васанж" в закупочной процедуре по заключению муниципального контракта и оставил решение суда первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу общества — без удовлетворения»,— сообщили в прокуратуре.

Решение суда вступило в силу. Надзорное ведомство намерено проконтролировать возврат денег в бюджет. «Ъ-Ярославль» сообщал, что ранее было возбуждено уголовное дело в связи с возможным мошенничеством при переплавке снега в Ярославле.

Алла Чижова