TENET T4L: старт продаж новой модели

Продажи нового TENET T4L стартуют 22 мая 2026 года. Кроссовер будет доступен в комплектациях «Актив» и «Прайм» по цене от 2 159 000 рублей с выгодой до 100 000 рублей первым покупателям. Это не просто очередная версия знакомой и полюбившейся россиянам модели, а более просторный автомобиль, который должен занять место рядом с T4, но по запасу пространства приблизиться к T7.

Именно поэтому к T4L стоит присмотреться внимательнее. Кроссовер адресован тем, кому обычный T4 кажется слишком компактным, но при этом хочется получить почти такой же запас пространства, что у чуть более крупного T7, в несколько ином формате. Новинка будет особенно интересна для городских поездок с семьей и частых выездов за город, на дачу, где важно достаточное количество места как для пассажиров, так и для багажа.

Главное отличие TENET T4L — увеличенные габариты. По сравнению с T4 новый кроссовер стал длиннее на 186 мм, выше почти на 50 мм, а колесная база увеличилась на 40 мм. В результате T4L заметно приблизился к T7: он всего на 47 мм короче, на 20 мм уступает по колесной базе, при этом по высоте даже немного превосходит старшую модель. По сравнению с T4 объем багажника возрос до 475 литров при поднятых сиденьях (в T4 — 340 литров) и до 1500 литров при сложенном втором ряде (в T4 — 1100 литров). При этом T4L не пытается заменить собой T7. Скорее, он расширяет семейство T4 и дает покупателю более просторный вариант модели: с вместительным салоном и багажником, но без перехода в другой класс.

Еще один важный факт — производство TENET T4L уже запущено в Калуге на заводе холдинга «АГР». Причем речь идет о производстве полного цикла, то есть со сваркой и окраской кузовов. Локальное производство помогает бренду быстрее адаптировать модель под российский рынок и учитывать условия, в которых автомобиль будет использоваться каждый день: дороги, климат, перепады температуры, снег, реагенты, сырость и грязь.

Отдельный акцент сделан на защите кузова и нижней части автомобиля. Скрытые полости обрабатываются воском, днище получает дополнительные слои антикоррозийных материалов, а также антигравийную и шумоизоляционную защиту. Для России это необходимые меры: зимой кузов сталкивается с реагентами и снежной кашей, весной — с влагой и грязью, летом — с пылью, щебнем и грунтовыми дорогами.

Адаптация к эксплуатации в России касается и оснащения. Для TENET T4L заявлен полный зимний пакет: дистанционный запуск двигателя, прогрев салона, обогрев сидений, рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя. Такой набор полезен не только в мороз, но и в период снегопадов, гололеда, перепадов температуры и холодных утренних запусков.

Техническая часть TENET T4L известна. Кроссовер получил турбированный двигатель 1.5 л мощностью 147 л.с. и крутящим моментом 210 Нм. В паре с ним работает 6-ступенчатая роботизированная коробка передач с двумя «мокрыми» сцеплениями, рассчитанная на крутящий момент до 260 Нм. Расход топлива на трассе заявлен на уровне 6,5 л/100 км.

Новинка доступна в двух комплектациях — «Актив» и «Прайм». Часть оснащения производитель обозначил еще до начала продаж. Заявлены двухзонный климат-контроль, система кругового обзора 360 градусов, датчики дождя и света, телематические сервисы в мобильном приложении, Android Auto и Apple CarPlay, электрические регулировки водительского кресла, а также подогрев руля и сидений.

Отдельно стоит отметить возможность установки фаркопа и багажных креплений на крышу. Это хорошо дополняет идею T4L: автомобиль становится не просто более просторной версией T4, но и кроссовером для тех, кто перевозит больше обычного, ездит за город, берет с собой спортинвентарь или дополнительное снаряжение.

