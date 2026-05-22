Мишустин поручил заняться переселением жителей Дагестана из оползневых зон

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минстрою, Минфину и Минэкономразвития совместно с правительством Дагестана проработать вопрос переселения жителей республики, проживающих в оползневых зонах. Задачу необходимо выполнить к 15 июня.

Последствия наводнения в дагестанском селе Адильотар (апрель 2026 года)

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Последствия наводнения в дагестанском селе Адильотар (апрель 2026 года)

«Минстрою, Минфину и Минэкономразвития совместно с правительством Дагестана поручено к 15 июля проработать вопрос включения в госпрограмму “Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации” мероприятий по переселению людей, проживающих в оползневых зонах на территории республики»,— указано в сообщении на сайте правительства.

Еще одно поручение главы правительства касается школ, поврежденных от стихийного бедствия. Перечисленные ведомства при участии Федеральной антимонопольной службы (ФАС) к 15 июня должны будут проработать вопросы обеспечения обучения, включая возможность строительства быстровозводимых зданий для восстановления образовательного процесса. К этой же дате необходимо продумать организацию летнего отдыха для пострадавших от паводков детей.

В конце марта и начале апреля в нескольких районах Дагестана произошли масштабные подтопления после сильных дождей. Из-за этого в республике объявляли режим ЧС регионального характера. МЧС сообщало о повреждении 10,1 тыс. жилых домов. Значительный ущерб был нанесен и агропромышленному комплексу региона — предварительные потери сельского хозяйства Минсельхоз оценивал в 640 млн руб.

В мае свыше 22,5 тыс. пострадавших жителей региона получили компенсационные выплаты. По данным Минтруда, на эти цели направлено более 850 млн руб.