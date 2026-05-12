В Дагестане повреждено 10,1 тысячи домов из-за ЧС

В Дагестане продолжаются мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. По данным на 11 мая, в республике зафиксировано повреждение 10,1 тыс. жилых домов. С участием специалистов минстроя обследовано 5,5 тыс. таких строений. Капитальный ремонт необходим в 1,6 тыс. зданий. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Рабочие группы в городах и районах изучили состояние 30,2 тыс. домовладений. Подтопленных жилых домов и приусадебных участков на территории республики нет.

В пунктах временного размещения находятся 284 человека, среди них 86 детей. За минувшие сутки количество граждан, размещенных в ПВР, сократилось на 41 человека, из них 7 детей.

