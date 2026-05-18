Более 22,5 тыс. пострадавших от паводка жителей Дагестана получили выплаты

В Дагестане компенсационные выплаты после масштабных подтоплений получили более 22,5 тыс. человек. Об этом сообщили в министерстве труда и социального развития республики.

По данным ведомства, жителям региона выплачено свыше 850 млн руб. Всего произведена 22 671 выплата. Из них 16 330 человек получили единовременную материальную помощь в связи с нарушением условий жизнедеятельности, 4 669 человек — компенсации при частичной утрате имущества, еще 1 672 человека — при полной утрате имущества.

Как сообщил врио министра труда и социального развития Дагестана Магомедзагид Кихасуров, работа по рассмотрению заявлений продолжается. В ведомстве также пояснили, что часть обращений была отклонена. Наиболее частыми причинами отказов стали отсутствие фактического проживания заявителей в пострадавших населенных пунктах, а также многократная подача заявлений одними и теми же гражданами.

Масштабные подтопления в Дагестане произошли после сильных дождей 28 марта и 4–5 апреля. Режим ЧС был введен в Махачкале, Хасавюрте, Буйнакске, Каспийске, Дагестанских Огнях и ряде районов республики, позднее — на федеральном уровне. По последним данным, подтопленными оказались 9,8 тыс. жилых домов, около 8 тыс. домов получили повреждения. Жертвами паводка стали шесть человек, пострадали более 6,2 тыс. жителей.

Значительный ущерб был нанесен и агропромышленному комплексу региона. По данным Минсельхоза РФ, предварительные потери сельского хозяйства Дагестана оцениваются в 640 млн руб. В результате паводков пострадали сельхозугодья, виноградники и животноводческие хозяйства, а также более 50 объектов мелиоративной инфраструктуры.

