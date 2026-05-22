Наталья Леонтьева: цены в Ростовской области выросли на 0,3%

В апреле 2026 года цены в Ростовской области выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Годовая инфляция в регионе замедлилась до 5,4%, что ниже показателя в целом по стране, составившего 5,6%. Такие данные на деловой сессии «Трансформация бизнеса: вызовы и точки роста», организованной изданием «Ъ-Ростов», привела управляющий отделением Банка России по Ростовской области Наталья Леонтьева.

Как сообщили в региональном отделении регулятора, цены на продукты питания за месяц почти не изменились. Среди подорожавших продуктов отмечен сахар. По словам Натальи Леонтьевой, это сезонная история: весной традиционно снижаются запасы продукции, переработанной после прошлогоднего сбора сахарной свеклы, поэтому цены идут вверх.

В то же время существенно подешевели тепличные овощи, в том числе огурцы и сладкий перец. В апреле, как поясняется, традиционно сократились расходы аграриев на досвечивание и отопление теплиц. Кроме того, на прилавках стало больше тепличной продукции благодаря росту урожая в стране.

Цены на непродовольственные товары в апреле выросли умеренно.

«Заметно подорожали ноутбуки и планшеты. Это связано с дефицитом компонентов для электроники на мировом рынке. Кроме того, поставщики продолжили переносить в цены возросшие расходы на логистику»,— говорит Наталья Леонтьева.

При этом в регионе снизились цены на многие товары длительного пользования: телевизоры, смартфоны, беспроводные наушники и смарт-часы. Среди причин называются укрепление рубля и сокращение спроса на отдельные позиции.

Услуги в апреле заметно подорожали. Сезонно вырос спрос на отдых в пансионатах. В итоге эти организации активнее перекладывали в цены возросшие затраты на ремонт помещений, питание гостей и оплату труда персонала. Также накануне курортного сезона увеличились спрос и цены на путевки на Черное море.

В отделении отметили, что годовой прирост цен на услуги сложился выше общей инфляции, а на продовольственные и непродовольственные товары — ниже.

