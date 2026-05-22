На клумбах Сочи высадят более 220 тысяч цветов

Во всех районах Сочи продолжаются работы по оформлению цветочных клумб весенне-летним ассортиментом. Общая площадь благоустроенных городских пространств превысит 8 тыс. кв. м, на которых высадят более 220 тыс. цветов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

Среди новинок этого сезона — бегония гибридная биг, которая используется в городе уже второй год. Растение достигает 50 см в высоту, устойчиво к засухе и переувлажнению, хорошо растет как на солнце, так и в тени. Еще одно новое растение — ангелония, однолетник, переносящий перепады влажности и подходящий для разных условий освещения.

Всего в ассортименте представлен 21 вид растений, в том числе агератум алоха, блю болл, бальзамин новогвинейский, зефирантес, ипомея бататная и цикламен.

Алина Зорина