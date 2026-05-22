Военно-морская база проведет учения в порту Новороссийска
В Новороссийске пройдут учения со стрельбами днем 22 мая, сообщили в пресс-службе администрации города.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Новороссийская военно-морская база запланировала проведение учений с применением стрельб в акватории морского порта с 11:00 до 13:00. В ходе тренировочных мероприятий НВМБ отработает практические действия по отражению атак безэкипажных катеров и беспилотников.
Стрельбы во время учений выполняются из артиллерийской установки с молов военной гавани.
В пресс-службе мэрии Новороссийска напомнили, что во время проведения учений в акватории порта запрещается движение всех видов плавательных средств и маломерных судов.