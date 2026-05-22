Военно-морская база проведет учения в порту Новороссийска

В Новороссийске пройдут учения со стрельбами днем 22 мая, сообщили в пресс-службе администрации города.

Новороссийская военно-морская база запланировала проведение учений с применением стрельб в акватории морского порта с 11:00 до 13:00. В ходе тренировочных мероприятий НВМБ отработает практические действия по отражению атак безэкипажных катеров и беспилотников.

Стрельбы во время учений выполняются из артиллерийской установки с молов военной гавани.

В пресс-службе мэрии Новороссийска напомнили, что во время проведения учений в акватории порта запрещается движение всех видов плавательных средств и маломерных судов.

София Моисеенко