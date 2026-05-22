Главные новости к утру 22 мая

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщал о налете БПЛА на регион. Движение на выезде из Ярославля в направлении Москвы было перекрыто несколько часов.

Замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что на высшем уровне Москва и Вашингтон настроены продолжать работу по вопросу Украины.

Посол России в Венгрии Евгений Станиславов сказал о готовности Москвы продолжать сотрудничество с Будапештом в сфере энергетики.

Замсекретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов назвал Международный уголовный суд (МУС) в Гааге юридическим орудием гибридной войны.