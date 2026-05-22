Из-за атаки БПЛА перекрыто движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что регион подвергся атаке беспилотников. По его словам, в целях безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы.

Как уточнил губернатор, движение на выезде из Ярославля перекрыто «от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной» дорогой. «Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностях, либо выбирайте маршрут минуя этот участок»,— добавил он.

В Ярославской области объявлен режим беспилотной опасности. Работа подразделений Минобороны и силовых ведомств продолжается, указал Михаил Евраев.

В прошлый раз движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрывали утром 19 мая. Ограничения на автодороге действовали около двух часов.