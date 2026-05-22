Рябков: Россия и США настроены продолжать работу по вопросу Украины

На высшем уровне Россия и США сохраняют настрой на продолжение работы по урегулированию конфликта на Украине и восстановлению двустороннего сотрудничества, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков.

«Применительно к украинскому кризису мы действительно наблюдаем нацеленный на результат подход Вашингтона, отталкивающийся, особо подчеркну, от признания важности учета первопричин развернутого странами НАТО против России конфликта»,— сказал господин Рябков «Ведомостям». Он указал, что подход Соединенных Штатов в отношении конфликта на Украине нацелен на результат.

Как добавил заместитель министра, администрация президента США Дональда Трампа отошла от «догматического либерал-глобалистского мировоззрения своих предшественников». При этом, по его словам, рассуждать о полном разрыве прежней линии на изоляцию России не приходится.