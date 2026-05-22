Совбез России назвал МУС орудием гибридной войны

Замсекретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов сказал, что Международный уголовный суд (МУС) в Гааге стал юридическим орудием гибридной войны.

«Его судьи, прокуроры и прочие должностные лица, принявшие противоправные решения, могут и должны преследоваться за преступления, предусмотренные национальным уголовным правом»,— сказал Александр Венедиктов «РИА Новости».

Замсекретаря Совбеза России призвал юристов других стран выступать с профессиональной критикой решений МУС. «Готовы тесно взаимодействовать со всеми заинтересованными странами в целях недопущения продолжения деструктивной деятельности псевдосуда»,— добавил он.

В марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордеры на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в стране Марии Львовой-Беловой. В июне 2024 года МУС также выдал ордеры на арест бывшего министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова.