На выезде из Ярославля перекрыли М-8 из-за атаки беспилотников

Федеральная трасса М-8 перекрыта для транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы из-за атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в мессенджере «Макс».

«Наш регион подвергся вражеской атаке украинских БПЛА. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной»,—написал губернатор.

Михаил Евраев призвал отказаться от поездок в указанном направлении либо ехать другими путями. «Ъ-Ярославль» сообщал, что в регионе в 1:12 22 мая был объявлен режим беспилотной опасности, в Ярославле зазвучали сирены. Жителям рекомендовано покинуть улицу.

Алла Чижова