В Ярославской области объявлен режим беспилотной опасности

На территории Ярославской области объявили беспилотную опасность. Об этом канал «РСЧС Ярославская область» сообщил 22 мая в 1:12.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Если вы в помещении, зашторьте окна и не подходите к ним, старайтесь находиться в комнатах со сплошными стенами. Если вы на улице, покиньте открытые участки, автомобили, общественный транспорт, укройтесь в безопасных местах: зданиях, подъездах»,— указывается в сообщении.

Рекомендации необходимо соблюдать до снятия режима беспилотной опасности. «Ъ-Ярославль» сообщал, что еще 21 мая для полетов был закрыт ярославский аэропорт.