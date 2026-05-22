Нападающему «Локомотива» потребуется месяц на восстановление после травмы

Нападающему ХК «Локомотив» Георгию Иванову, сломавшему ногу в четвертом матче финальной серии, потребуется месяц на восстановление. Об этом хоккеист рассказал «Матч ТВ» после второй победы команды в Кубке Гагарина.

Иванов получил травму после столкновения с игроком казанской команды и впоследствии — с бортом. После этого матча он перенес операцию.

21 мая в Казани «Локомотив», обыграв «Ак Барс», выиграл свой второй Кубок. На матче присутствовал и Георгий Иванов. Он на костылях вышел на лед и поднял над собой главный трофей КХЛ.

«Я очень хотел помочь ребятам! Но я полностью доверяю своим партнерам, своей команде. И знаю, что они бились за всех нас. Кубок Гагарина смог поднять. Мне помог Сашка Елесин (капитан «Локомотива» — прим. «Ъ-Ярославль»)»,— сказал нападающий.

Журналисты спросили Иванова, в чем секрет двух подряд побед «Локомотива».

«В том, что мы есть друг у друга. Мы очень долго строились. Мы дорожим каждым моментом, проведенным вместе»,— цитирует «Матч ТВ» хоккеиста.

Алла Чижова