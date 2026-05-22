Путин поздравил хоккейный клуб «Локомотив» с победой в КХЛ

Президент Владимир Путин поздравил игроков, тренерский состав и болельщиков клуба «Локомотив» с победой в турнире Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда из Ярославля завоевала Кубок Гагарина второй год подряд.

«На протяжении всей турнирной дистанции вы демонстрировали динамичную, красивую игру, в честной борьбе взяли верх над сильными, достойными соперниками, показали настоящий командный дух и сплоченность, вписали новую страницу в славную летопись отечественного хоккея»,— написано в телеграмме Владимира Путина (цитата по сайту Кремля).

В финале турнира КХЛ «Локомотив» победил казанский «Ак Барс» со счетом 3:2. Тренер ярославского клуба Боб Хартли после матча сообщил о завершении карьеры.

