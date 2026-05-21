«Локомотив» повторил выигранное

«Локомотив» сохранил звание лучшего клуба Континентальной хоккейной лиги. Свою вторую подряд победу в Кубке Гагарина он одержал, несмотря на то что перед сезоном лишился человека, казалось, сыгравшего ключевую роль в победе предыдущей,— главного тренера Игоря Никитина. Но при заменившем его канадце Бобе Хартли ярославцы сохранили все свои достоинства. Финальную серию у мощного «Ак Барса» они выиграли в шести играх, дожав казанцев на чужой площадке. Шестую встречу «Локомотив» выиграл со счетом 3:2, правда, в концовке чуть не разбазарив запас в три гола.

Игроки «Локомотива» с Кубком Гагарина празднуют победу

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Игроки «Локомотива» с Кубком Гагарина празднуют победу

Седой человек на скамейке «Локомотива», который после финальной сирены в казанском матче прыгал как ребенок, будет в ближайшие дни обречен купаться в лучах славы. В том, что ярославский клуб — мощный, тщательно выстроенный — повторил прошлогодний успех, невозможно было бы найти никакой изюминки, если бы не случившееся минувшим летом ЧП. Сохранив всех ведущих игроков, он расстался с фигурой, считавшейся ключевой, системообразующей: в ЦСКА неожиданно ушел главный тренер Игорь Никитин. Такие потери бывают фатальными, если не удается найти адекватную замену. А «Локомотив» ее оперативно нашел в лице канадского наставника Боба Хартли, который, будучи гораздо моложе, брал Кубок Стэнли с «Колорадо Эвеланш», а в 2021 году взял Кубок Гагарина с «Авангардом».

Загвоздка была в том, что этот выбор не выглядел очевидным. Хартли, которому 65 лет, признавался, что до приглашения «Локомотива» думал, что завершил карьеру. Работать ему не очень-то хотелось. Однако что-то он в этом приглашении почувствовал и согласился. И оказалось, что поступил правильно. Они подошли друг другу — канадский тренер-ветеран и клуб, нуждавшийся не в радикальных кадровых и тактических революциях, а в тонких настройках и подстройках, которые Хартли ему обеспечил.

В итоге срослось с еще одним безупречным сезоном. Ну или почти безупречным, потому что в полуфинале play-off с «Авангардом», прежней командой Хартли, ярославцы выкрутились чудом и в финале с «Ак Барсом» тоже помучились, впрочем, на этот раз дело до седьмого матча не доведя.

«Локомотив» — команда, которая примечательна в том числе своей глубиной, вариативностью. Шестому матчу финала тон задало формально его слабейшее — четвертое — звено. То, что Боб Хартли собрал уже по ходу решающей серии, реагируя на разные проблемы и травмы. Сейчас это звено пело гимн его прозорливости.

Хоккеисты «Ак Барса», кажется, совершенно не ждали от очутившихся в нем игроков — Павла Красковского, Никиты Кирьянова, Егора Сурина — такого упрямства, такой страсти. Первый гол он выгрызли, отчаянно цепляясь за шайбу в чужой зоне, отказываясь признать, что обречены ее потерять. И все вырулило к пасу из-за ворот от Кирьянова на накатившего на пятачок Сурина.

Потом у «Ак Барса» вроде бы наладилась игра. Настолько наладилась, что моменты пошли один за другим. В том числе момент грандиозный: Александр Барабанов вывел Илью Сафонова на пустой угол. Чтобы забить, надо только поднять шайбу чуть повыше. Сафонов поднял ее над перекладиной… И все равно казанская арена наверняка уже не сомневалась: грядет что-то очень приятное для нее. Нет же никаких сомнений, что «Ак Барс» в тонусе, что давит. А многие ярославские лидеры совершенно незаметны. У них даже в большинстве не идет.

И тут снова выстрелило это кусачее четвертое звено, эти три парня, которых в четверг было никак не удержать. Теперь им помог отскок от заднего борта. Казанский вратарь Тимур Билялов, может быть, был уверен, что все-таки успел запечатать отрытый участок возле стойки, куда отлетела шайба. Красковский же уперся в его щиток. Но за Красковским, словно материализовавшись из воздуха, налетел, добавляя, Сурин. И Билялов против него был уже бессилен.

Для Егора Сурина, 19-летнего таланта, этот play-off складывался так себе. До этого матча он забросил в нем всего одну шайбу, пусть жутко важную,— в решающей встрече полуфинала с «Авангардом». В четверг сделал дубль за полпериода с небольшим, позволив своей команде погрузиться с головой в одно из любимых занятий.

«Локомотив» при Бобе Хартли не разучился охранять добытый запас, переходя в особый режим — когда никакой лишней лихости, каждый шаг, каждое движение продумано и выверено. В этом режиме ярославцы провели весь второй период. По ходу его «Ак Барс» упирался отчаянно, все время лез на амбразуру. Но «Локомотив» спокойно разрешал ему бросать издали, со средней дистанции. Главное — никого не пускать к своей вратарской закрывать обзор Даниилу Исаеву. А уж с бросками несложными ярославский голкипер справится без вопросов. Не самый веселый хоккей, но кому придет в голову винить «Локомотив» за то, что поставил на него?

При этом гости в этой двадцатиминутке были гораздо ближе к успеху, чем формально наседавшие хозяева.

А все благодаря эпизоду, в котором Артур Каюмов рассек казанскую зону дошедшим до уже приготовившегося палить от души в касание Максима Шалунова. Такие шансы Шалунов использует часто. Этот не использовал из-за принявшего шайбу на себя Михаила Фисенко.

Время шло, а «Ак Барс» все не мог придумать, как сломать эту выросшую перед ним стену. «Локомотив» поражал каким-то просто чудовищным хладнокровием. Обязан же он был хоть чуть-чуть нервничать, хоть иногда фальшивить. А он не нервничал и не фальшивил.

Сфальшивили в заключительной двадцатиминутке казанцы. Артем Галимов не сдюжил, когда, пытаясь разобраться, как ему половчее начать атаку, почувствовал, как на него давит Максим Березкин. Шайбу он отбросил абы куда, в сторону. Вышло, что прямо на Шалунова, который, выскочив на Билялова, показал всю ловкость своих быстрых рук.

Играть еще оставалось шесть минут, а наставник «Ак Барса» Анвар Гатиятулин отправил своего голкипера на скамейку ради шестого полевого игрока. Удивляться было нечему: иначе о спасении не стоило и мечтать. И ведь «Ак Барс» сразу же забил. А с «Локомотивом», только что таким убедительным, таким чемпионским, что-то произошло. Каким-то человеческим он вдруг стал — боязливым, мандражирующим. Прижался к воротам и поплатился за это после нового броска Никиты Лямкина, который Исаеву было ни за что не разглядеть: «экранировали» его так, что обзора никакого. Концовка нежданно родилась на загляденье!

Смотреть ее было, надо полагать, больно всем — и тем, кто переживал за «Ак Барс», и тем, кому милее «Локомотив». Ярославцы отбивались и никак не могли вывести шайбу хотя бы в среднюю зону. Им не давали ни мгновения передышки. «Ак Барс» лупил по воротам железнодорожников, которые под таким напором обязаны были в конце концов распахнуться, но никак не распахивались. Настоящая пытка для любого болельщика. Финальная сирена, настигшая «Ак Барс» во время очередного бешеного навала, ее оборвала, дав старт второму подряд ярославскому хоккейному карнавалу. Седой канадский тренер на скамейке «Локомотива» окунулся в него без колебаний.

Алексей Доспехов