Владимир Путин поздравил «Локомотив» со второй победой в Кубке Гагарина

Президент России Владимир Путин поздравил игроков, тренерский штаб и болельщиков ХК «Локомотив» со второй победой в Кубке Гагарина. Об этом сообщил Кремль в мессенджере «Макс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«На протяжении всей турнирной дистанции вы демонстрировали динамичную, красивую игру, в честной борьбе взяли верх над сильными, достойными соперниками, показали настоящий командный дух и сплоченность. Вписали новую страницу в славную летопись отечественного хоккея. И конечно, отмечу ваших болельщиков, которые искренне поддерживают вас»,— приводит Кремль цитату из телеграммы президента.

21 мая 2026 года ярославский «Локомотив» стал двухкратным обладателем Кубка Гагарина. «Железнодорожники» в финальной серии обыграли казанский «Ак Барс». Прошлый Кубок команда завоевала в прошлом сезоне.