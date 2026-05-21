Ярославль празднует победу «Локомотива» в Кубке Гагарина
Ярославские болельщики празднуют победу ХК «Локомотив» в Кубке Гагарина. Команда 21 мая стала двухкратным обладателем главного трофея КХЛ.
Сотни болельщиков смотрели трансляцию матча на главной площади Ярославля, а до финальной сирены считали секунды. После завершения основного времени раздались радостные возгласы. В центре Ярославля ездят машины с флагами «Локомотива», автомобили сигналят идущим по улицам болельщикам. С победой команду поздравил мэр Артем Молчанов.
«Этот триумф — результат невероятной самоотдачи, командного духа и настоящего спортивного мужества. Локо — чемпион! Мы гордимся вами!»,— написал господин Молчанов.