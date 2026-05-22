Информатизация по расчету

Федеральные власти предлагают регионам рассчитать измеримые эффекты от реализации их программ по цифровизации. Фактически речь идет о распространении на субъекты имеющегося федерального опыта — сейчас министерствам и ведомствам для получения финансирования на «цифровые» программы необходимо рассчитать и доказать их эффективность. Очевидная цель Белого дома — устранение разрыва в степени информатизации российских регионов.

Совещание с региональными руководителями цифровой трансформации (ими являются профильные заместители губернаторов или региональные «цифровые» министры) прошло в Нижнем Новгороде в рамках ЦИПР-2026 (см. “Ъ” от 20 мая). На нем вице-премьер и глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко, говоря об итогах работы в 2025 году, в частности, отметил отсутствие прямой связи между демонстрируемыми регионами достижениями в этой сфере и их расходами. «Это означает, что не деньги решают все, а все-таки люди»,— сказал вице-премьер.

Отметим, что федеральные ведомства для получения финансирования на свои «цифровые» программы обязаны рассчитывать и доказывать их эффективность (см. “Ъ” от 19 сентября 2025 года), в субъектах РФ таких жестких норм нет. Так что Дмитрий Григоренко попросил регионы «подумать в этом направлении». «Может, не над введением такого же жесткого подхода, но каких-то счетных критериев эффективности для ИТ-расходов»,— сказал чиновник. Поясним, речь идет, например, о подсчете сэкономленного времени и денег в результате реализации той или иной программы.

Очевидно, что в распространении федерального опыта на регионы Белый дом видит один из способов преодоления разрыва в степени информатизации между субъектами РФ. Центр в этих целях готов предоставлять им свои цифровые решения и формировать площадки для сбора лучших региональных практик.

Кроме расчета измеримых показателей эффективности цифровизации Дмитрий Григоренко поставил на совещании задачи по запуску типовых региональных решений на платформе «Гостех», внедрению искусственного интеллекта (ИИ) в работу чиновников, переводу услуг в электронную форму. Кроме того, регионам рекомендовано сфокусироваться на переходе на единую форму отчетности и оптимизации внутренней бюрократии.

Теме искусственного интеллекта власти в этом году уделяют особое внимание — правительство совместно с главами регионов должно сформировать национальный план внедрения ИИ на уровне всей страны, но с учетом задач отраслей и субъектов. Вице-премьер посетовал, что пока регионы не спешат обращаться в Центр развития искусственного интеллекта при правительстве РФ (занимается отбором и тиражированием типовых ИИ-решений, координацией госорганов, регионов и бизнеса, экспертным и методологическим сопровождением) по вопросам формирования ключевых показателей эффективности работы по этому направлению. Рекомендовано также активизировать создание регионами межведомственных штабов под руководством губернаторов по внедрению ИИ.

Реализация типовых облачных решений на платформе «Гостех» (сейчас таких уже пять — в сферах социальной защиты, торговли, рекламы, управления захоронениями, ветеринарии) позволяет субъектам РФ получить доступ к комплексным и уже готовым к внедрению цифровым сервисам. Более 25 регионов их уже протестировали. Плюсы такого подхода: сокращение сроков запуска сервисов в четыре раза, снижение расходов на развитие ИТ-систем (от регионов не требуются прямые бюджетные затраты), высокий уровень киберзащиты.

Наконец, Белый дом активно рекомендует регионам перенять его опыт по оптимизации внутренней бюрократии. Эксперимент, начатый аппаратом правительства в прошлом году, предполагает пересмотр нынешних административных порядков и поиск ненужных действий, документов и этапов работы ради ее упрощения и алгоритмизации. Позднее пилот был расширен на министерства и ведомства (см. “Ъ” от 12 марта). С учетом доказанной эффективности цифровизации в борьбе с бюрократией Дмитрий Григоренко на совещании выразил готовность поделиться решениями с регионами, не имеющими таких систем.

Венера Петрова