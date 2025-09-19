IT-кошельки министерств предъявили к осмотру

Федеральные министерства и ведомства должны до внесения правительством проекта бюджета в Госдуму согласовать свои IT-расходы на 2026 год. Для получения финансирования на свои «цифровые» программы им необходимо определить и доказать их социальную, технологическую или финансовую полезность. «Защита» крупных расходов проходит на подкомиссии по цифровой трансформации (ею руководит вице-премьер Дмитрий Григоренко) комиссии правительства по цифровому развитию, рутинных трат ведомств — в Минцифры. Спецмеханизм де-факто позволяет оценить взаимосвязи и приоритизировать проекты ведомств в рамках нацпроекта «Экономика данных» как инфраструктуры для всей системы нацпроектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Белый дом изменил подход к согласованию IT-расходов для министерств и ведомств: для получения финансирования программ цифровой трансформации (ЦТ) на 2026 год им необходимо определить и доказать их социальные, технологические или финансовые эффекты. Так, крупные (от 100 млн руб. в год) траты на ГИС и IT-активы чиновники должны защитить до 1 октября (к этому времени правительство должно внести проект бюджета в Госдуму) перед возглавляемой Дмитрием Григоренко подкомиссией по ЦТ правкомиссии по цифровому развитию. Там же утверждаются запросы на дорогое (от 20% стоимости) обслуживание систем. Прочие (некрупные и рутинные запросы) согласовывает Минцифры. Такой «спецпорядок» позволяет подавать в Минфин только заявки с подтвержденной целесообразностью, что дает «цифровому» вице-премьеру больше обоснований для отстаивания приоритетности таких расходов. Курируемый вице-премьером нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» в Белом доме воспринимают как центральный для всей системы нацпроектов — цифровую инфраструктуру, опереться на которую смогут и государство, и бизнес и при этом позволяющую и далее повышать дисциплину, производительность и эффективность работы Белого дома. Кроме того, «спецпорядок» — способ улучшить координацию работ над взаимосвязанными проектами разных ведомств и предотвратить заказ дублирующих IT-активов. При этом вынесение решения комиссией, вероятно, призвано минимизировать возможный конфликт интересов Дмитрия Григоренко как «цифрового» вице-премьера и куратора Минфина.

Ранее «роспись» IT-расходов происходила после принятия закона о бюджете, что лишало ведомства возможности заявлять об актуальных потребностях на «цифру» до распределения бюджетных ассигнований Минфином. Не было и привязки соответствующих трат к ключевым результатам. Новый порядок управления IT-расходами федерального бюджета премьер Михаил Мишустин утвердил постановлением правительства № 332 от 18 марта 2025 года — помимо «защиты», он предусматривает создание реестра IT-расходов (его ведет Минцифры) как единого инструмента для принятия решений о выделении и перераспределении средств. Де-факто под новые правила попадают любые траты федерального бюджета на информатизацию.

«Внутри каждой программы цифровой трансформации заложен счетный образ результата. Перед ведомствами стояла задача привязать IT-расходы к ключевым результатам, эффектам и обеспечить их контрольными точками. При этом показатели должны быть ощутимыми и понятными не только узким специалистам, но и гражданам. Кроме того, эффекты оцениваются в денежном выражении. Хороший показатель — когда затраты окупаются и приносят прибыль бюджету»,— пояснили “Ъ” в аппарате вице-премьера.

Пока проект распределения бюджетных расходов только формируется и говорить о планируемых затратах на «цифру» на 2026 год рано, но годом ранее объем финансирование 61 ведомственной программы цифровой трансформации составил 311,3 млрд руб.

Новый порядок, отметим, соответствует и новому подходу правительства к ведомственным системам как частям государственных цифровых платформ, ориентированных на совместное использование правительством, компаниями и гражданами (см. “Ъ” от 7 августа 2025 года и 11 декабря 2024 года). В условиях жесткого бюджета (см. “Ъ” от 11 сентября) наличие контрольных точек в проектах позволяет вовремя выявлять риски и гибко перераспределять финансирование на более значимые проекты еще на раннем этапе.

Венера Петрова, Олег Сапожков