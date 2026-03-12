Бюрократию чистят от лишнего

Как стало известно “Ъ”, проект по оптимизации внутренней бюрократии в правительстве переходит из фазы пилота к полномасштабному внедрению в системе исполнительной власти. Эксперимент, начатый аппаратом правительства год назад, предполагал пересмотр нынешних административных порядков и поиск ненужных действий, документов и этапов работы ради ее упрощения и алгоритмизации. По сути, внедрение цифровой логики в Белом доме потребовало ее распространения и на бюрократические исполнительные механизмы. Уже на первых этапах эксперимента рост эффективности составил более 10%, а по отдельным направлениям приблизился к 50% — и теперь процесс масштабируется, а министерства и ведомства Белого дома включаются в соревнование за ясность и осмысленность работы.

Белый дом масштабирует проект по упрощению и автоматизации внутреннего документооборота. Как стало известно “Ъ”, вопросы организации работ по оптимизации процессов в 2026 году обсуждались на заседании правкомиссии по административной реформе у вице-премьера и главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко. Речь шла об избавлении бюрократии Белого дома от избыточных внутренних документов и согласований, бумажных документов и ручного ввода данных в информсистемы.

Проект стартовал на площадке аппарата Белого дома с начала 2025 года и показал заметную экономию трудозатрат в подготовке правительственных законопроектов. Изначально он охватил четыре департамента, а позднее распространился на весь аппарат правительства. Летом 2025 года эксперимент был расширен на 49 министерств и ведомств, подчиняющихся правительству, и Минюст. По итогам оценки внутренних рабочих процессов органы власти сформировали конкретные показатели и контрольные точки по реструктуризации работы (см. “Ъ” от 29 июля и 29 апреля 2025 года).

По данным правкомиссии, по итогам 2025 года в оптимизированных секторах работы аппарата правительства число документов сократилось на 10% (18,6 тыс. единиц), кликов при заполнении электронных форм — на 47% (118,4 тыс. операций), избыточных согласований — на 10% (820), в целом по аппарату Белого дома сокращение этих показателей составило 3,1%, 2,1% и 0,1% соответственно.

Задача на 2026 год — перевести процесс поиска избыточных и ненужных этапов работы в постоянный режим; по итогам года это должно сократить число документов еще на 0,6%, согласований — на 1,4%, документов на бумаге — на 1%.

«Проект по оптимизации процессов меняет сам подход к работе госаппарата. Первостепенно не просто выполнение поручений в установленные сроки, а оценка целесообразности каждого действия в рабочем процессе — анализ, какие этапы, промежуточные действия и клики необходимы, а какие можно упростить или исключить»,— поясняют в аппарате вице-премьера. При этом оптимизация становится одним из ключевых показателей эффективности в расчете рейтинга департаментов наряду с исполнительской дисциплиной.

Вовлеченные в пилот министерства в 2025 году реализовали 67 проектов по оптимизации процессов, сократив число документов на 54% (190 тыс. единиц), бумажных документов — на 75% (150 тыс.), согласований — на 51% (140 тыс.). Однако в массиве всех внутренних бюрократических процессов исполнительной власти число избыточных документов сократилось лишь на 0,3%, документов на бумаге — на 0,6%, лишних согласований — на 0,4%, что свидетельствует о большом объеме не затронутых модернизацией сфер и ее высоком потенциале. С учетом этого Дмитрий Григоренко поручил масштабировать проект: каждому ведомству предстоит до 7 апреля сформировать не менее 11 проектов по оптимизации процессов по всем типовым направлениям (подготовка проектов документов и их издание, выполнение поручений, стратегическое планирование, работа с гражданами и организациями и др.) с указанием ответственных. Процесс должен охватить 80% направлений деятельности каждого ведомства, за исключением госуслуг, лицензирования и контрольно-надзорной деятельности — в них оптимизация уже идет постоянно. Планы на 2026 год — улучшение ведомствами процессов по каждому типовому направлению вдвое, по участникам проекта в целом — не менее 5%, при этом ведомства фактически соревнуются друг с другом.

Оптимизация внутренней бюрократии — один из шагов внедрения в госуправление цифровой логики: де-факто для этого офис Белого дома оказался вынужден модернизировать и «унаследованные» им исполнительные механизмы. Эксперименты же аппарата «на самом себе» позволяют ему после апробации новшеств предлагать их премьер-министру Михаилу Мишустину для тиражирования во всем правительстве, а «конечная цель — упрощение взаимодействия граждан и бизнеса с государством», отмечают в аппарате.

Венера Петрова, Олег Сапожков