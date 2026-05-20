Софт сдают в тираж
На ЦИПР-2026 обсудили ход замещения зарубежного ПО
Приоритетами при замещении иностранного программного обеспечения в промышленности являются решения с максимальным потенциалом тиражирования, проекты с применением искусственного интеллекта и разработки для объектов критической информационной инфраструктуры. Об этом на конференции ЦИПР-2026 сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Он рассказал, что всего в рамках импортозамещения промышленного софта было отобрано 175 особо значимых проектов (ОЗП) разработчиков, 120 из которых уже завершены.
Одним из приоритетов замещения импортного софта в промышленности власти считают создание решений с применением ИИ (на фото — вице-премьер Дмитрий Григоренко)
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
С 2022 года отобрано уже 175 особо значимых проектов импортозамещения программного обеспечения общей стоимостью 187 млрд руб., сообщил 19 мая вице-премьер и глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко на конференции ЦИПР-2026 в Нижнем Новгороде. В этой сумме на грантовое софинансирование от федерального бюджета приходится 23 млрд руб., остальное — вложения бизнеса. Завершено уже 120 ОЗП.
По оценке вице-премьера, большая часть задач (70%), связанных с замещением иностранного программного обеспечения, выполнена. Сейчас более 930 предприятий применяют отечественные разработанные решения, а выручка от реализации таких IT-продуктов превысила 1,6 млрд руб. Дмитрий Григоренко подчеркнул, что разработчики не просто заместили зарубежные решения, но и доработали альтернативу с учетом новых требований и запросов отраслей.
Сейчас выделяются минимум три приоритета в сфере разработки и внедрения отечественных IT-решений. Это уход от создания решений под одну задачу в сторону продуктов с максимальным потенциалом тиражирования, спрос на которые есть сразу у многих игроков одной или нескольких отраслей. Также приоритетами названы интеграция созданного программного обеспечения c технологией ИИ и разработка решений для объектов критической информационной инфраструктуры.
Среди представленных компаниями на ЦИПР проектов импортозамещения промышленного ПО — базирующаяся на ИИ цифровая экосистема управления аэропортом (создана для Шереметьево и уже тиражируется на другие аэропорты). Другой проект — платформа проектирования месторождений, созданная для АО «Росгео» (ее также используют более 30 других организаций отрасли). Этот софт обеспечивает полную автоматизацию процессов геологоразведки — от формирования моделей месторождений до подсчета запасов полезных ископаемых.
О тиражировании решений на конференции говорили и представители компаний-заказчиков. Директор по цифровым и информационным технологиям СИБУРа Антон Рубенчик отметил, что изначально компания по части ПО была вынуждена многое делать самостоятельно, поскольку рынок был недостаточно насыщен. «Сейчас мы, скорее, ищем в первую очередь возможность построить партнерство»,— сказал представитель компании. Исключительно самостоятельная работа и невозможность тиражировать решение в итоге выльются для компании в достаточно высокую стоимость владения IT-продуктом, пояснил Антон Рубенчик.
Директор по цифровой трансформации «Газпром нефти» Олег Третьяк отметил, что отечественных решений для нефтегазовой отрасли в стране сейчас достаточно много, но у части из них функционал дублируется, при этом потребность в некоторых капиталоемких решениях не закрыта и необходимо стимулировать их развитие.
Со своей стороны, замгендиректора РЖД Евгений Чаркин отметил сложности с масштабируемостью профильных продуктов, поскольку РЖД — это не только предприятие, но и фактически отрасль. «Безусловно, мы смотрим и на внешний рынок, смотрим с точки зрения наших дружественных железнодорожных администраций. Я очень надеюсь, что деятельность ИЦК (индустриальные центры компетенций, объединяющие представителей конкретной отрасли и разработчиков IT.— “Ъ”) выйдет на уровень кросс-отраслевого взаимодействия»,— сказал Евгений Чаркин. Он полагает, что созданные для РЖД наработки могут быть востребованы и другими индустриальными центрами компетенций.