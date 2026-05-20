Софт сдают в тираж

Приоритетами при замещении иностранного программного обеспечения в промышленности являются решения с максимальным потенциалом тиражирования, проекты с применением искусственного интеллекта и разработки для объектов критической информационной инфраструктуры. Об этом на конференции ЦИПР-2026 сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Он рассказал, что всего в рамках импортозамещения промышленного софта было отобрано 175 особо значимых проектов (ОЗП) разработчиков, 120 из которых уже завершены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Одним из приоритетов замещения импортного софта в промышленности власти считают создание решений с применением ИИ (на фото — вице-премьер Дмитрий Григоренко)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости Одним из приоритетов замещения импортного софта в промышленности власти считают создание решений с применением ИИ (на фото — вице-премьер Дмитрий Григоренко)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

С 2022 года отобрано уже 175 особо значимых проектов импортозамещения программного обеспечения общей стоимостью 187 млрд руб., сообщил 19 мая вице-премьер и глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко на конференции ЦИПР-2026 в Нижнем Новгороде. В этой сумме на грантовое софинансирование от федерального бюджета приходится 23 млрд руб., остальное — вложения бизнеса. Завершено уже 120 ОЗП.

По оценке вице-премьера, большая часть задач (70%), связанных с замещением иностранного программного обеспечения, выполнена. Сейчас более 930 предприятий применяют отечественные разработанные решения, а выручка от реализации таких IT-продуктов превысила 1,6 млрд руб. Дмитрий Григоренко подчеркнул, что разработчики не просто заместили зарубежные решения, но и доработали альтернативу с учетом новых требований и запросов отраслей.

Сейчас выделяются минимум три приоритета в сфере разработки и внедрения отечественных IT-решений. Это уход от создания решений под одну задачу в сторону продуктов с максимальным потенциалом тиражирования, спрос на которые есть сразу у многих игроков одной или нескольких отраслей. Также приоритетами названы интеграция созданного программного обеспечения c технологией ИИ и разработка решений для объектов критической информационной инфраструктуры.

Среди представленных компаниями на ЦИПР проектов импортозамещения промышленного ПО — базирующаяся на ИИ цифровая экосистема управления аэропортом (создана для Шереметьево и уже тиражируется на другие аэропорты). Другой проект — платформа проектирования месторождений, созданная для АО «Росгео» (ее также используют более 30 других организаций отрасли). Этот софт обеспечивает полную автоматизацию процессов геологоразведки — от формирования моделей месторождений до подсчета запасов полезных ископаемых.

О тиражировании решений на конференции говорили и представители компаний-заказчиков. Директор по цифровым и информационным технологиям СИБУРа Антон Рубенчик отметил, что изначально компания по части ПО была вынуждена многое делать самостоятельно, поскольку рынок был недостаточно насыщен. «Сейчас мы, скорее, ищем в первую очередь возможность построить партнерство»,— сказал представитель компании. Исключительно самостоятельная работа и невозможность тиражировать решение в итоге выльются для компании в достаточно высокую стоимость владения IT-продуктом, пояснил Антон Рубенчик.

Директор по цифровой трансформации «Газпром нефти» Олег Третьяк отметил, что отечественных решений для нефтегазовой отрасли в стране сейчас достаточно много, но у части из них функционал дублируется, при этом потребность в некоторых капиталоемких решениях не закрыта и необходимо стимулировать их развитие.

Со своей стороны, замгендиректора РЖД Евгений Чаркин отметил сложности с масштабируемостью профильных продуктов, поскольку РЖД — это не только предприятие, но и фактически отрасль. «Безусловно, мы смотрим и на внешний рынок, смотрим с точки зрения наших дружественных железнодорожных администраций. Я очень надеюсь, что деятельность ИЦК (индустриальные центры компетенций, объединяющие представителей конкретной отрасли и разработчиков IT.— “Ъ”) выйдет на уровень кросс-отраслевого взаимодействия»,— сказал Евгений Чаркин. Он полагает, что созданные для РЖД наработки могут быть востребованы и другими индустриальными центрами компетенций.

Венера Петрова