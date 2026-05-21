Бывшего мэра Белгорода Антона Иванова выпустили из СИЗО

Экс-мэр Белгорода Антон Иванов освобожден из-под стражи. Он отпущен под домашний арест после трех лет в СИЗО. Об этом пишет «Ъ» 21 мая. Рассмотрение уголовного дела о взятках и злоупотреблении полномочиями в отношении бывшего мэра продолжается.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Антон Иванов

Белгородский областной суд отменил решение Свердловского райсуда Белгорода об очередном продлении Антону Иванову меры пресечения в виде заключения под стражу. В суде сообщили, что бывший мэр отправлен под домашний арест до 13 июля. Решение об освобождении Антона Иванова из СИЗО, по данным «Ъ», приняли в связи с процессуальными нарушениями, допущенными при продлении ареста в начале мая.

Антон Иванов был признан виновным в том, что во время работы на посту гендиректора АО «Белгородская ипотечная корпорация» в 2019-2021 годах он получил от главы компании «Промагрострой» Александра Барыбина автомобиль BMW 320D XDrive, ноутбук Lenovo, телефон и незаконные услуги в виде оплаты полисов автомобильного страхования на общую сумму более 3,7 млн руб.

В феврале 2025 года Свердловский райсуд Белгорода назначил бывшему мэру 10 лет колонии строгого режима и штраф в размере 11,3 млн руб. Защита подала апелляционную жалобу, и Белгородский облсуд отменил приговор, вернув дело на новое рассмотрение. Как сообщал «Ъ-Черноземье», в феврале 2026-го в Первый кассационный суд общей юрисдикции поступило представление прокурора Белгородской области на отмену приговора — сторона обвинения выразила несогласие с решением облсуда.

По состоянию на 21 мая Антон Иванов провел под стражей три года и два с половиной месяца. Вину он не признал.

Денис Данилов