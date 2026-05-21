Бывшему мэру прописали домашний режим

Как стало известно “Ъ”, из-под стражи освобожден бывший мэр Белгорода Антон Иванов, которому в начале года отменили десятилетний приговор за взятки. Экс-чиновника после трех лет в СИЗО отпустили под домашний арест. Параллельно продолжается рассмотрение его уголовного дела о получении взяток почти на 4 млн руб. и о злоупотреблении полномочиями. Вину он отрицает.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Антон Иванов

Белгородский облсуд отменил решение Свердловского райсуда Белгорода об очередном продлении меры пресечения бывшему мэру облцентра Антону Иванову.

Как рассказали “Ъ” в суде, арест Антона Иванова в СИЗО отменен. Бывшего мэра освободили под домашний арест до 13 июля.

Антону Иванову 41 год. Его задержали в марте 2023 года — через четыре месяца после отставки с поста мэра Белгорода. В кресле главы города он проработал год, до этого в течение трех лет трудился гендиректором АО «Белгородская ипотечная корпорация» (БИК), которое является региональным земельным оператором и застройщиком. В бытность его руководителем Белгорода занимавший тогда пост губернатора Вячеслав Гладков неоднократно критиковал Антона Иванова, в том числе за недопустимый и опасный формализм.

Господина Иванова судят за взятки и злоупотребления должностными полномочиями. Уголовное дело, которое расследует региональное СУ СКР, касается периода работы Антона Иванова в БИК.

По версии следствия, в 2019–2021 годах глава корпорации получил от главы компании «Промагрострой» Александра Барыбина автомобиль BMW 320D XDrive, ноутбук Lenovo, телефон и незаконные услуги в виде оплаты полисов автомобильного страхования на общую сумму более 3,7 млн руб. Вознаграждения якобы предназначались за поддержку в заключении выгодных госконтрактов на строительство социальных объектов и выдачу дополнительных займов от имени корпорации. Бывший чиновник, по версии следствия, якобы продавал по заниженным ценам земельные участки под индивидуальное жилищное строительство.

В феврале прошлого года Свердловский райсуд Белгорода признал господина Иванова виновным и назначил десять лет колонии строгого режима. Защита обжаловала это решение. При рассмотрении дела в апелляции Белгородский облсуд отменил приговор и вернул материалы на новое рассмотрение, но оставил обвиняемого под стражей.

К сегодняшнему дню Антон Иванов провел под стражей три года и два с половиной месяца. Во время избрания меры пресечения в марте 2023 года Следственный комитет мотивировал необходимость ареста в СИЗО попыткой экс-чиновника скрыться. Незадолго до задержания Иванов действительно планировал поездку в Узбекистан, но отрицал, что намеревался скрыться. Подсудимый в целом не считает себя виновным. Его защита в жалобах на приговор указывала на неконкретность обвинения и на игнорирование показаний в пользу подсудимого. Оперативно получить комментарии защиты обвиняемого “Ъ” не удалось.

Решение об освобождении Антона Иванова, по данным “Ъ”, было принято в связи с процессуальными нарушениями, допущенными при продлении ареста в начале мая.

Один из бывших коллег подсудимого в разговоре с “Ъ” не удивился новости о смягчении меры пресечения, напомнив, что суд уже допускал формальные нарушения, из-за которых в том числе и был отменен первый приговор господина Иванова.

Сергей Толмачев, Воронеж