Обвинение настаивает на возврате 10-летнего приговора экс-мэра Белгорода

В Первый кассационный суд общей юрисдикции поступило кассационное представление прокурора Белгородской области на отмену 10-летнего приговора бывшего мэра Белгорода Антона Иванова. Как рассказали «Ъ-Черноземье» в ведомстве, сторона обвинения не согласна с решением Белгородского облсуда, вернувшего дело на пересмотр. Дата рассмотрения материала пока не назначена.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Напомним, Антон Иванов был признан виновным в том, что во время работы на посту гендиректора АО «Белгородская ипотечная корпорация» в 2019–2021 годах он получил от главы компании «Промагрострой» Александра Барыбина автомобиль BMW 320D XDrive, ноутбук Lenovo, телефон и незаконные услуги в виде оплаты полисов автомобильного страхования на общую сумму более 3,7 млн руб. (ст. 290 УК РФ). Вознаграждения якобы предназначались за поддержку в заключении выгодных госконтрактов на строительство социальных объектов и выдачу дополнительных займов от имени корпорации. Кроме того, бывший чиновник был признан виновным в продаже по заниженным ценам земельных участков под индивидуальное жилищное строительство (ст. 285 УК РФ).

В феврале 2025 года Свердловский райсуд Белгорода назначил Иванову 10 лет колонии строгого режима и штраф в 11,3 млн руб. При рассмотрении апелляционной жалобы защиты Белгородский облсуд отменил приговор и вернул дело на новое рассмотрение.

Иванов не признает вину. Под стражей он находится с марта 2023 года. После начала нового рассмотрения дела его арест в СИЗО был продлен.

Сергей Толмачев