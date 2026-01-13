Облсуд объяснил причину отмены приговора бывшего мэра Белгорода Антона Иванова

Белгородский облсуд объяснил причины отмены приговора бывшего мэра областного центра Антона Иванова, который по решению Свердловского райсуда получил десять лет колонии строгого режима за взятки и злоупотребления полномочиями (ч. 6 ст. 290, ч. 3 ст. 285 УК РФ). Согласно апелляционному определению, причинами возврата дела на новое рассмотрение стало то, что суд не оценил исследованные доказательства и допустил нарушения при проведении судебного следствия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание белгородского облсуда

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Здание белгородского облсуда

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Так, в частности, райсуд в приговоре привел показания подсудимого, представителя потерпевшего, свидетелей, сослался на письменные доказательства по делу, но при этом не оценил их в совокупности путем сопоставления, не привел доводов, почему он доверяет одним доказательствам и отвергает другие. Показания некоторых свидетелей были в принципе не отражены в документе.

Изучив материалы уголовного дела, Белгородский облсуд также установил, что протокол судебного заседания суда первой инстанции, составленный в письменной форме, не отвечает требованиям закона, поскольку не соответствует аудиозаписи указанного судебного заседания. Например, согласно письменному протоколу первого заседания от 17 июня 2024 года, председательствующий проверил явку лиц, установил личности подсудимого и потерпевшего и разъяснил участникам процесса их права. В то же время, судя по аудиопротоколу, этого сделано не было.

Напомним, Антон Иванов был признан виновным в том, что во время работы на посту гендиректора АО «Белгородская ипотечная корпорация» в 2019–2021 годах он получил от главы компании «Промагрострой» Александра Барыбина автомобиль BMW 320D XDrive, ноутбук Lenovo, телефон и незаконные услуги в виде оплаты полисов автомобильного страхования на общую сумму более 3,7 млн руб. Вознаграждения якобы предназначались за поддержку в заключении выгодных госконтрактов на строительство социальных объектов и выдачу дополнительных займов от имени корпорации. Кроме того, бывший чиновник был признан виновным в продаже по заниженным ценам земельных участков под индивидуальное жилищное строительство.

Иванов вину не признал. С приговором не согласилась сторона защиты и подала на него жалобы. Они были удовлетворены частично. Дело будет пересмотрено.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ».