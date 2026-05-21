Reuters: Хаменеи запретил вывоз обогащенного урана из Ирана

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи издал директиву, запрещающую вывоз высокообогащенного урана из страны, сообщает Reuters со ссылкой на два высокопоставленных иранских источника. По словам одного из собеседников агентства, такой позиции придерживается и весь иранский истеблишмент.

Вскоре после публикации журналист Al Jazeera Али Хашим со ссылкой на свой источник в иранском правительстве написал в Х, что такой документ Хаменеи не подписывал. Его собеседник назвал информацию «пропагандой противников мирного соглашения». По его словам, позиция Ирана относительно обогащенного урана остается неизменной: страна будет разбавлять его самостоятельно.

Отказ от обогащенного урана — это одно из основных требований Вашингтона к Тегерану. США настаивают на том, что Иран должен полностью свернуть ядерную программу. Иранский МИД неоднократно заявлял, что его передача третьим странам исключена.

18 мая арабский телеканал Al Hadath со ссылкой на источники сообщил, что Иран на определенных условиях согласен передать обогащенный уран России вместо США. Факт обсуждения подтверждал американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

Подробнее о ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Война с Ираном приказала долго ждать».

Жертвы «Эпической ярости»

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи убит 28 февраля

Фото: Raheb Homavandi / Reuters

Абдолрахим Мусави, начальник Генерального штаба ВС Ирана, убит 28 февраля

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур погиб в результате авиаудара 28 февраля

Фото: Morteza Nikoubazl / Reuters

Бригадный генерал, заместитель командующего сухопутными войсками ВС Ирана Мохсен Дарребаги убит 28 февраля

Фото: Amir Hashem Dehghani / Wikipedia

Министр обороны Ирана Азиз Насирзаде погиб 28 февраля

Фото: Florence Lo / Reuters

Секретарь Совета обороны Ирана контр-адмирал Али Шамхани погиб 28 февраля при авиаударе

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Член высшего командования министерства разведки Ирана Хадж-Мохаммад Басери погиб 1 марта

Фото: fbi

Глава парламентской фракции «Хезболлы» Мухаммед Раад погиб 2 марта при ударе Израиля по Бейруту (Ливан)

Фото: Hussein Malla / AP

18 марта Иран подтвердил гибель секретаря Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. С ним погибли сын, заместитель и охранники

Фото: Omar Sanadiki / Reuters

18 марта Минобороны Израиля сообщило о гибели министра разведки Ирана Эсмаила Хатиба

Фото: Vahid Salemi / AP

18 марта Корпус стражей Исламской революции Ирана подтвердил смерть командующего ополчением «Басидж» генерал-майора Голамрезы Сулеймани

Фото: Ebrahim Noroozi / AP

