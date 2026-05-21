В Железноводске пройдет съезд военных оркестров со всей России

В Железноводске 14 июля состоится съезд военных оркестров, в котором примут участие коллективы из разных регионов России. Об этом сообщил глава города Евгений Бакулин.

По словам мэра, мероприятие пройдет на Ferrum-площади. В нем примут участие 20 военных оркестров, а общая численность участников превысит 500 человек.

Как уточнил Евгений Бакулин, программа стартует в 13:00 и продлится около трех с половиной часов под открытым небом. В рамках мероприятия оркестры выступят в формате конкурса, по итогам которого определят победителей и призеров.

Глава Железноводска отметил, что подобные мероприятия ранее уже проводились в регионе Кавказских Минеральных Вод, однако предстоящий съезд станет крупнейшим по масштабу.

Валерий Климов