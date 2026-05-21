В Ярославской области будут внедрять видеоаналитику на основе ИИ

Ярославская область и компания NtechLab (технологический партнер госкорпорации «Ростех») подписали соглашение, в рамках которого в регионе будут внедрять видеоаналитику на основе искусственного интеллекта для развития городской среды, транспортной инфраструктуры, строительства, ЖКХ. Об этом сообщили в правительстве области.

Соглашение о сотрудничестве подписали министр цифрового развития региона Максим Бартыков и генеральный директор «NtechLab» Алексей Паламарчук на конференции «Цифровая индустрия промышленной России», которая проходит сейчас в Нижнем Новгороде. Господин Бартыков подчеркнул, что искусственный интеллект сейчас становится рабочим инструментом госуправления, который помогает решать множество проблем.

«Камера увидела переполненный бак — отправила запрос диспетчеру. Много народу скопилось на остановке — значит, пора пустить дополнительный автобус. Мы стараемся сделать так, чтобы искусственный интеллект не заменял людей, а помогал им»,— прокомментировал министр цифрового развития.

Компания, с которой заключено соглашение, уже реализовала в регионе ряд проектов. В частности, начала тестирование системы по мониторингу контейнерных площадок и установила в Юбилейном парке Ярославля систему, выявляющую курящих людей и собак на детской площадке.

