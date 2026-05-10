В США усомнились в возможности устранить разногласия с Ираном путем переговоров

Министр энергетики США Крис Райт допустил, что разногласия с Ираном по поводу ядерной программы исламской республики не получится урегулировать путем переговоров. При этом военные цели США в конфликте с Ираном уже достигнуты, считает он.

Крис Райт

Фото: Mark Schiefelbein / AP Крис Райт

США достигли всех военных целей «примерно за пять недель» после начала военной операции против Ирана, заявил господин Райт. «Сворачивание иранской ядерной программы — это совсем другой вопрос, и именно этого еще предстоит добиться, и, опять же, скорее всего, путем переговоров, хотя это не обязательно»,— сказал министр в эфире CBS News.

Военнослужащие США начнут открывать Ормузский пролив военным способом, если в ближайшие несколько дней переговоры с Ираном не приведут к урегулированию конфликта, добавил Крис Райт. «Мы усиливаем экономическое давление на иранских лидеров, чтобы побудить их сесть за стол переговоров»,— отметил министр.

С 8 апреля между Ираном и США действует режим прекращения огня. Во время перемирия стороны должны прийти к окончательному мирному соглашению. Иран через пакистанских посредников передал США ответ на последнее предложение Вашингтона по урегулированию конфликта. Реакция американской стороны пока не известна.